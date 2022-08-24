Konya'da polise çarpan alkollü sürücü tutuklandı

Selçuklu ilçesinde polisin dur uyarısına uymayarak kaçıp, bir polis memuruna çarpan sürücü yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen şahıs tutuklandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, şüpheli buldukları 42 FHD 08 plakalı araca 'dur' uyarısı yaptı.

İhtara uymayan sürücü, otomobiliyle Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli Ahmet Dağ'a çarpıp kaçtı.

Yaralı polis memuru, kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüphelileri takibe alan polis ekipleri, aracı park halinde buldu.

"Alkollü olduğum için kaçtım"

Çevrede yapılan araştırmada, araç sahibinin oğlu olan sürücü Oğuzhan Ahmet Boran yakalandı. Boran'ın 1,15 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Alkollü olduğum için polis kontrolünden kaçtım." dediği öğrenildi.

Kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı

Suçunu itiraf eden Oğuzhan Ahmet Boran ile olay sırasında yanındaki arkadaşları Feridun Eryiğit (36) ve Hasan İnal (34) da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Boran, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

2 şüpheliye ceza

Oğuzhan Ahmet Boran'a 'dur ikazına uymamak', 'kaza yerini terk etmek' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından da toplam 3 bin 600 lira ceza kesildi. Boran'ın ehliyetine süresiz el konuldu. Şüphelinin 2 arkadaşı serbest bırakıldı.

Polis memuru Ahmet Dağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



