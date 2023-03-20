Konya'da poşette kız bebeği bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yürekleri burkan bir olay yaşandı.
Seydişehir'de görev yapan temizlik personeli, dün sabah çöp depolama alanında bir poşetin içerisindeki bebeği fark etti.
Bunun üzerine ihbarla olay yerine sağlık ekipleri geldi.
Kız bebek bulundu
Ekiplerin incelemesinin ardından kordon bağı kesilmemiş kız bebeğinin öldüğünü belirledi.
Ölü doğduğu belirlendi
Konya Şehir Hastanesi morguna götürülen bebeğin, ön otopsisinde ölü doğduğu tespit edildi.
Polis, bebeği bölgeye bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.