Konya'da poşette kız bebeği bulundu Seydişehir ilçesinde poşet içerisinde çöp alanına bırakılan kız bebeğin, ön otopside ölü doğduğu tespit edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yürekleri burkan bir olay yaşandı.

Seydişehir'de görev yapan temizlik personeli, dün sabah çöp depolama alanında bir poşetin içerisindeki bebeği fark etti.

Bunun üzerine ihbarla olay yerine sağlık ekipleri geldi.

Kız bebek bulundu

Ekiplerin incelemesinin ardından kordon bağı kesilmemiş kız bebeğinin öldüğünü belirledi.

Ölü doğduğu belirlendi

Konya Şehir Hastanesi morguna götürülen bebeğin, ön otopsisinde ölü doğduğu tespit edildi.

Polis, bebeği bölgeye bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.