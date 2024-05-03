Konya'da psikiyatri uzmanı uyuşturucu hap reçetesi yazdı: 36 kişi tutuklandı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında para karşılığında reçeteyle uyuşturucu hap ticareti yapan doktorunda bulunduğu 36 kişi tutuklanırken, yapılan aramalarda 2 bin 586 uyuşturucu hap ele geçirildi.

DHA

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ın, İhsaniye Mahallesi'ndeki özel kliniğinde, çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin, reçeteyle temin ettikleri hapları kullandığı ve ticaretini yaptığı saptandı.

Eş zamanlı operasyonda 51 gözaltı

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda, aralarında doktor Karaduman'ın da bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda da 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 2 bin 586 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

36 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında doktor Karaduman'ın da bulunduğu 36 kişi tutuklandı, 15 kişi de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Soruşturma süresince de Valilik tarafından, Karaduman'ın özel kliniğinin kapatıldığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)