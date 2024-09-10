Konya'da refüje çarpan domates yüklü kamyon alt geçide devrildi

DHA
Konya'da yürekleri sızlatan feci bir kaza meydana geldi...
Karapınar ilçesinde domates yüklü kamyon ile trafiğe çıkan şoför Ali Güner, Karapınar Devlet Hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetti.
DEVRİLEN KAMYONUN İÇİNDE CAN VERDİ
Kontrolden çıkan tır, önce refüje çarptı ardından alt geçide devrildi.
Kazada Ali Güner, devrilen aracın içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Güner'in cenazesi, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tır dorsesindeki domatesler etrafa saçılırken, alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı.
Yolun temizlenmesinin ardından alt geçit trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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