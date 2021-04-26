Kontrolden çıkan otomobil, refüjde yürüyen bir yayaya çarpıp ölümüne sebep oldu. Kaza anı kameraya yansıdı.

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı İstanbul Caddesi üzerinde F.B.Ü.'nün kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek için refüjde yürüyen yayaya çarptı.

Otomobilin çarpmasıyla havada takla atan yaya, savrularak yere düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Medova Hastanesin'de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Öte yandan, yayanın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Konya'da refüje çıkan otomobil dehşet saçtı VİDEO