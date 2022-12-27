Konya'da restorandaki silahla kavgada ölen 2 kişi toprağa verildi

Konya Ereğli'de restoranda çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren iş yeri sahibi Selçuk Karcı ile arkadaşı Mustafa Tilkici, son yolculuğuna uğurlandı.

Saat 19.30 sıralarında Konya'nın Ereğli ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Selçuk Karcı ile işlettiği restorana gelen Ertan C. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla vurulan Selçuk Karcı, arkadaşı Mustafa Tilkici ve Ertan C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı

Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Selçuk Karcı ve Mustafa Tilkici, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Ertan C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

2 arkadaş toprağa verildi

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan Selçuk Karcı Üçgöz Mahallesi Mezarlığı’nda, Mustafa Tilkici ise Selvili Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

















