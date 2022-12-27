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    Konya'da restorandaki silahla kavgada ölen 2 kişi toprağa verildi

    Konya Ereğli'de restoranda çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren iş yeri sahibi Selçuk Karcı ile arkadaşı Mustafa Tilkici, son yolculuğuna uğurlandı.
    • 27.12.2022 - 17:19
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    Konya'da restorandaki silahla kavgada ölen 2 kişi toprağa verildi

    Saat 19.30 sıralarında Konya'nın Ereğli ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Selçuk Karcı ile işlettiği restorana gelen Ertan C. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.

    Kavgada tabancayla vurulan Selçuk Karcı, arkadaşı Mustafa Tilkici ve Ertan C. yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı

    Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Selçuk Karcı ve Mustafa Tilkici, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Ertan C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

    Konya da restorandaki silahla kavgada ölen 2 kişi toprağa verildi #1

    2 arkadaş toprağa verildi

    Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan Selçuk Karcı Üçgöz Mahallesi Mezarlığı’nda, Mustafa Tilkici ise Selvili Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Konya da restorandaki silahla kavgada ölen 2 kişi toprağa verildi #2

    Konya da restorandaki silahla kavgada ölen 2 kişi toprağa verildi #3

    Konya da restorandaki silahla kavgada ölen 2 kişi toprağa verildi #4

    Konya da restorandaki silahla kavgada ölen 2 kişi toprağa verildi #5

    Konya da restorandaki silahla kavgada ölen 2 kişi toprağa verildi #6


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