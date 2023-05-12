Konya'da rüzgar dalı kırdı: Altında kalan genç yaralandı Parkta ağacın altında oturduğu sırada rüzgar nedeniyle kırılan dalın üzerine düşmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı.

İHA

Konya'nın Selçuklu ilçesi Alaaddin Tepesi'nde bulunan parkta, panik anları meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte parkta ağacın altında oturan 17 yaşındaki A.T.A., rüzgar nedeniyle kırılan dalın altında kaldı.

Yaralı tedavi altına alındı

Arkadaşlarının ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.