Konya'da rüzgar dalı kırdı: Altında kalan genç yaralandı

İHA
Konya'nın Selçuklu ilçesi Alaaddin Tepesi'nde bulunan parkta, panik anları meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte parkta ağacın altında oturan 17 yaşındaki A.T.A., rüzgar nedeniyle kırılan dalın altında kaldı.
Yaralı tedavi altına alındı
Arkadaşlarının ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.