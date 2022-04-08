Konya'da sağlıkçı çiftin 'suç uydurma' davası görüldü

Özgür K. ve eşi Sevde K., 8 entübe hastanın oksijen sistemindeki arıza nedeniyle öldüğünü öne sürdü. Çiftin, 'suç uydurma'davasında hapis istemiyle tutuksuz yargılanmalarına başlandı.

Konya’da 20 Ağustos 2020'de, saat 01.00'den 05.00'e kadar hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 8 hastanın oksijen sistemindeki arıza ve aksaklık nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan sağlık çalışanları Özgür K. (43) ve eşi Sevde K.’nın (47), suç uydurma davasında 3 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanmasına başlandı.

Suç duyurusunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan idari soruşturmada, hastaneye oksijen taşıyan tankerin Cihanbeyli ilçesi civarında arızalandığı belirlendi.

Bu yüzden hastanenin diğer binalarından getirilen tüplerin takviye yapıldığı, sadece 2 hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve herhangi bir ihmal yaşanmadığı ortaya konuldu.

Savcılık tarafından yapılan adli soruşturmada da belirtilen tarihte hastalardan Rabia Yalavaş ve Emine Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirtilirken, 2 hastanın ölüm nedeninin oksijen yetersizliğine bağlı olmadığı kaydedildi. Hastaların ölümlerinin koronavirüs kaynaklığı olduğu ifade edildi.

Olay tarihinde birimde görevli olmadıkları belirlendi

Meram Devlet Hastanesi Yazır Ek Binası’nda veri hazırlama memuru Özgür K. ve hemşire eşi Sevde K.'nin olay tarihinde, söz konusu birimlerde görevli olmadıkları belirlendi.

Olaydan 20 gün önce de oksijen sisteminde teknik arıza meydana geldiğini söyledi

Çift hakkında, iddiaların somut emarelere dayanmayan birtakım dedikodu ve duyumlara dayalı olduğu gerekçesiyle ‘suç uydurma’ davası açılması için iddianame hazırladı.

Özgür K. iddianamedeki ifadesinde, olay tarihinde oksijen sistemindeki arıza ve aksaklık nedeniyle en az 8 hastanın yaşamını yitirdiğini, taşıma oksijenle tüm hastalara oksijen vermenin imkansız olduğunu, olaydan 20 gün önce de oksijen sisteminde teknik arıza meydana geldiğini, sistemdeki tüm oksijenin boşaldığını ve olayla ilgili büyük ihmal olduğunu öne sürdü.

Sevde K. ise olayın hastane personeli arasında konuşulduğunu, konuyu eşine söylediğini, eşinin olayla ilgili bilgi ve belge topladığını, olayın daha büyük olduğunu, hastane kayıtlarının incelenmesi gerektiğini ileri sürüp yasal işlem başlatılmasını talep ettiğini söyledi.

‘Civar hastanelerden hastaneye oksijen tüpü takviyesi’

Çift hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tutuksuz yargılanmalarına başlanan çift, duruşmada savcılıktaki verdikleri ifadelerin geçerli olduğunu belirtti. Duruşmada tanıklardan A.O. (41), o dönemlerde dahiliye personeli olarak görev yaptığını belirtip ''Hastanemizde oksijen tüpünden kaynaklı bir sorun olmadı. Hiçbir zaman hastalar zarar görmedi.” derken, teknik servis çalışanı F.A. da oksijen getiren tankın arıza yaptığının öğrenilmesi üzerine civar hastanelerden hastaneye oksijen tüpü takviyesi yaptıklarını söyledi.

“Oksijen kesilmedi ama 5-10 dakika kadar oksijen basıncında düşüklük yaşandı”

Hemşire Ü.Ü. ise, “Bize oksijen sıkıntısı olabileceği önceden söylendi. Oksijen kesilmedi ama 5-10 dakika kadar oksijen basıncında düşüklük yaşandı.” dedi.

Duruşma, tanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti tarafından ertelendi.