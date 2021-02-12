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    Konya'da şehit oğlunun ismini verdiği kuzuyu çalan 3 hırsız yakalandı

    Ayşe Uzan'ın şehit oğlu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın ismini verdiği kuzu ve 7 koyununu çalan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Kuzu ve koyunların bulunması için çalışmalar devam ediyor.
    • DHA
    • 12.02.2021 - 11:42
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    Konya'da şehit oğlunun ismini verdiği kuzuyu çalan 3 hırsız yakalandı

    Konya'dan Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalına askere giden Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan , 2017 yılı Haziran ayında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

    Aydoğan'ın annesi Ayşe Uzan, şehit oğlunun acısının ardından ikiz doğan kuzularından birine, oğlu Ramazan'ın ismini verdi.

    Yazlık Mahallesi'deki evinde sürekli 'Ramazan' isimli kuzu ile vakit geçiren Ayşe Uzan, çarşamba günü hayvanlara yemlerini ve suyunu verip, evine döndü.

    1 KUZU 7 KOYUNU ÇALDILAR

    Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Uzan'ın evinin yanındaki ağıla gelen kimliği belirsiz kişiler, iple bağlı olan ağılın kapısını açıp, içeri girdi.

    Şüpheliler, 3 kuzu ve 10 koyunu çalmaya çalıştı. Bu sırada 2 kuzu ile 3 koyun şüphelilerin elinden kaçtı. 1 kuzu ve 7 koyunu geldikleri araca yükleyen şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

     

     

    JANDARMADAN YARDIM İSTEDİ

    Sabah uyandığında ağıla giden Ayşe Uzan, hayvanlarının olmadığı görünce yakınlarıyla çevrede arama yaptı. Kaçan 3 koyun ve 2 kuzusunu bulan Uzan, daha sonra jandarmaya durumu bildirdi.

    Şehit annesi Uzan, çalınan kuzuya, acılarını dindirmek için şehit oğlu Ramazan'ın adını verdiğini belirterek, çalışan kuzunun bir an önce bulunmasını istedi.

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    3 HIRSIZ YAKALANDI

    Çalışma başlatan jandarma, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin Serkan İ., kardeşi Furkan İ. ve arkadaşı Serdal G. olduğunu belirledi.

    Serkan İ. ve Serdal G.'nin cezaevinden arkadaş olduklarını belirleyen jandarma, 3 kişiyi Ereğli'de yakaladı.

    Koyunları taşıdıkları araç, Halkapınar ilçesinde ele geçirdi. 3 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Konya da şehit oğlunun ismini verdiği kuzuyu çalan 3 hırsız yakalandı #2

    HAYVANLARI ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

    Jandarma, şehidin adını taşıyan kuzu ve koyunların bulunması için çalışmaları sürdürüyor.

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