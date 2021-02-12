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Konya'da şehit oğlunun ismini verdiği kuzuyu çalan 3 hırsız yakalandı

Konya'da şehit oğlunun ismini verdiği kuzuyu çalan 3 hırsız yakalandı

Ayşe Uzan'ın şehit oğlu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın ismini verdiği kuzu ve 7 koyununu çalan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Kuzu ve koyunların bulunması için çalışmalar devam ediyor.