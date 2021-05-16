Konya'da serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Konya'da serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Sıcak havadan bulanıp gölete giren 3 gençten biri boğularak hayatını kaybetti. Boğulan gencin cesedini dalgıç itfaiye ekipleri çıkarttı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Cumali K. (23) ve yanında bulunan iki arkadaşı serinlemek amacıyla gölete girdi.

Bir süre sonra 2 kişi yüzdükten sonra göletten çıkarken, Cumali K. ise kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ BULUNDU

Gölete giren ekipler, Cumali K.’ün cansız bedenini bularak çıkardı. Cesedi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.