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    Konya'da serinlemek için girdiği gölde boğuldu

    Sıcak havadan bulanıp gölete giren 3 gençten biri boğularak hayatını kaybetti. Boğulan gencin cesedini dalgıç itfaiye ekipleri çıkarttı.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 13:22
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    Konya'da serinlemek için girdiği gölde boğuldu

    Konya'nın Selçuklu ilçesinde  Cumali K. (23) ve yanında bulunan iki arkadaşı serinlemek amacıyla gölete girdi.

    Bir süre sonra 2 kişi yüzdükten sonra göletten çıkarken, Cumali K. ise kayboldu.

    Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    ÖLÜ BULUNDU

    Gölete giren ekipler, Cumali K.’ün cansız bedenini bularak çıkardı. Cesedi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma açıldı.

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