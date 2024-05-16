Konya'da sevgilisi için 2 milyon TL kredi çekti: Dolandırıldığını iddia edip 1 kişiyi öldürdü Sevgilisine masaj salonu açmak için bankadan 2 milyon TL kredi çeken adam, dolandırıldığını düşünerek salonun tasarımı üstlenen mimarı av tüfeğiyle öldürürken, polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Konya'nın Selçuklu ilçesinde korkunç cinayet...

Av tüfeği fabrikasında çalışan Mevlüt Tosun, bir süre önce kendisini masör olarak tanıtan İrem E. ile tanıştı.

Sevgilisi için 2 milyon TL kredi çekti

İkili kısa bir süre sonra sevgili oldu. Tosun, iddiaya göre sevgilisine masaj salonu açmak için bankalardan yaklaşık 2 milyon TL kredi çekti.

Bekar olan Tosun, bu sırada masaj salonuna ortak olmak isteyen İrem E.'nin arkadaşı Hasan Aktepe ve salonun tasarımını yapmak için anlaştığı mimar Necati Şadi Kılıç ile tanıştı. Mevlüt Tosun, iddiaya göre İrem E. ile mimar Kılıç’a salon için para verdi.

Ancak geçen sürede salonun açılmasına yönelik herhangi bir gelişme olmadı. İrem E. ile Hasan Aktepe, kısa süre önce Antalya’ya tatile gitti.

Av tüfeğiyle evinde bekledi

Bunu öğrenen ve dolandırıldığını düşünen Mevlüt Tosun, İrem E. ile zaman zaman birlikte kaldıkları Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi’ndeki stüdyo tipi eve gidip beklemeye başladı.

1 kişiyi yaraladı

Mevlüt Tosun, saat 21.00 sıralarında içeri giren Hasan Aktepe’ye yanındaki ruhsatsız av tüfeğiyle ateş açtı. Aktepe, bacağından yaralanırken, dışarıdaki İrem E. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aktepe, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mimarı göğsünden vurarak öldürdü

Polisin her yerde aradığı Tosun, bu olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra da aynı bölgedeki Yazır Mahallesi Topak Sokak’taki mimar Necati Şadi Kılıç’ın ofisine gitti.

Burada buluştuğu Kılıç'a da aynı tüfekle ateş edip göğsünden yaralayan Mevlüt Tosun kaçtı.

Çağırılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine karşın mimar Kılıç, kurtarılamadı.

Tutuklandı

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mevlüt Tosun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda hayatını kaybeden Necati Şadi Kılıç, dün Yazır Mezarlığı’nda defnedildi. Hastanede tedavisi süren Hasan Aktepe'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)