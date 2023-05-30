Konya’da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düştü Seçim zaferi kutlamaları sırasında bir kişi, kapısı açık olan minibüsten düştü. O anlar bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

28 Mayıs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferiyle bitti.

Bugüne kadar Erdoğan’a büyük teveccüh gösteren illerin başında gelen Konya’da da bu zaferin kutlaması yapıldı.

Ancak kutlamalar sırasında bazı kazalar da kaçınılmaz oldu.

Bayrak sallıyordu

Bir minibüs, Meram’ın Şükran Mahallesi Furkan Dede Caddesi üzerinde seyir halindeydi.

Minibüsün açık olan kapısından da AK Partili bir vatandaş, bayrak sallıyordu.

Minibüs Taşcami Uzunharmanlar Caddesi kavşağından döndüğü sırada talihsiz vatandaş, dengesini kaybetti ve minibüsten düştü.

Yara almadı

Neyse ki o kazayı yara almadan atlattı.

Dönüşü tamamladıktan sonra olayı fark eden sürücü ise durdu ve yardıma koştu.

Bu anlar, bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.