Konya'da silah operasyonu! Bir kişi kendiyle birlikte kardeşini de yakalattı Polisin bir evde yaptığı aramada ruhsatsız tüfek ve tabancayla yakalanan şüpheli, tabancanın kardeşine ait olduğunu söylemesi üzerine kardeşiyle birlikte gözaltına alındı.

İHA

Ülkenin dört bir yanında ülke huzurunu bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi eklenirken bu kez de operasyonun adresi Konya oldu.

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, arama kararı ile şüpheli İ.Ö.'nün evinde arama yapıldı.

Suç unsurları bulundu

Yapılan aramada evde bir adet tabanca, bir adet tabanca şarjörü, 116 adet mermi ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

1 kişi gözaltına alındı

Şüpheli İ.Ö., evde bulunan tabancanın kardeşi R.Ö.'ya ait olduğunu söylemesi üzerine, kardeşiyle birlikte gözaltına alındı.

Asayiş Büro Amirliğine götürülen 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, suç aleti tabanca, tabanca şarjörü, mermi ve av tüfeğine el konuldu.

1 kişi daha gözaltına alındı

Öte yandan, Akşehir Arasta Çarşısı içerisinde belinde kabarıklık bulunan bir şahsın durumundan şüphelenerek şahsın üzerini arama yapan polis ekipleri, bir adet ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü ve 8 adet mermi ele geçirdi.

Tabancayla yakalanan şüpheli de gözaltına alındı.