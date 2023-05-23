Konya'da silahları kargoyla göndermeye çalıştılar: 2 kişi yakalandı Kaçak silah sevkiyatı yapan şüphelilere düzenlenen operasyonda adeta cephanelik ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AA

Güvenlik güçleri kaçakçılarla mücadeleye devam ediyor.

Ülke içerisinde huzursuzluğa sebep olunmaması adına yapılan operasyonlara bir yenisi eklendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine bir kargo firmasına operasyon düzenledi.

Kargo gönderisini yaptığı belirlenen şüphelinin iş yerine de ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Suç unsurları bulundu

İş yerinde yapılan aramada 20 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 301 adet ucu açılmış tabanca namlusu, 44 adet tabanca şarjörü ve 620 adet tabanca parçası ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı

Şehir dışına gönderilmek üzere olduğu ortaya çıkan silah ve silah parçaları ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.