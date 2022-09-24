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- Konya'da silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Konya'da silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
- 24.09.2022 - 11:15
- Güncelleme : 24.09.2022 - 11:23
Saat 13.00 sıralarında Konya'nın Karapınar ilçesi Akçayazı Mahallesi’nde Osman K. ve Hüseyin İncekara, iddiaya göre, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmaya İncekara'nın yanında bulunan eşi Fadim İncekara ve oğlu Mücahit İncekara da dahil oldu.
Kavgaya dönüşen olayda Osman K., yanındaki tabancayla Hüseyin İncekara ile eşi Fadim ve oğlu Mücahit İncekara'ya ateş açtı.
Kanlar içinde yere yığıldı
Çeşitli yerlerinden vurulan İncekara ailesi, kanlar içinde yere yığıldı. Osman K. de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cinayet şüphelisi aranıyor
Yaralı aile üyeleri, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin İncekara, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kaçan Osman K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.