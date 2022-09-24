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Konya'da silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla ateş ettiği Hüseyin İncekara'yı öldüren ve eşi Fadim ve oğlu Mücahit İncekara'yı ise yaralayan Osman K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.