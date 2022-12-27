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    Konya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

    Konya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • 27.12.2022 - 00:58
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    Konya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

    Konya’nın Ereğli ilçesinde saat 19.00 sıralarında, Adana Konya Çevre Yolu üzeri, Hacı Mustafa Mahallesi'nde bulunan bir restoranda, E.C. ile iş yeri sahibi Selçuk Karcı arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

    Silahlı kavga yaşandı

    Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ateşlenen silahlardan çıkan mermiler Selçuk Karcı, iş yerinde bulunan arkadaşı Mustafa Tilkici ile E.C’ye isabet etti.

    Konya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı #1

    2 kişi yaşamını yitirdi

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Selçuk Karcı ve Mustafa Tilkici yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Konya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı #2

    Failler gözaltında

    İHA'nın haberine göre, olayın ardından Ereğli Asayiş Büro Amirliği ve KOM Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları ile failler olayda kullanılan silahlarla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Konya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı #3


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