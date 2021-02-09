Konya'da silahlı soyguncu sahte altınları çaldı

Meram ilçesinde çeyrek altın alma bahanesiyle kuyumcuya gelen şüpheli, tabancayla iş yeri sahibini tehdit ederek vitrindeki bilezikleri alıp kaçtı.

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi Tevfikiye Caddesi'ndeki Hüsnü Bağcıatal'a ait kuyumcuda çeyrek altın alma bahanesiyle içeri giren şüpheli, iş yeri sahibinin oğlu Mehmet Bağcıatal'a, çeyrek altın almak istediğini söyledi.

TORBAYI ALIP KAÇTI

Çeyrek altın çıkarmak için Bağcıatal’ın tezgahın altına girmesiyle soyguncu, belindeki tabancayı çıkartıp, "Dağıtırım beynini, altınları doldur'' diyerek tehdit etti.

Bağcıatal da, vitrindeki bilezikleri torbaya koydu. Soyguncu torbayı alıp iş yerinden kaçtı. Soygun anları ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

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''CANIMI TEHLİKEYE ATMAK İSTEMEDİM''

Soyguncuya verdiği bileziklerin imitasyon olduğunu belirten Mehmet Bağcıatal , ''Kendi canımı tehlikeye atmak istemedim. Teşhir olarak koyduğumuz demo altınları bilerek verdim'' dedi. Soygun anı güvenlik kamera kayıtlarına yansırken, polis soyguncunun kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Bağcıatal, ''Çeyrek altın sordu. Daha sonra silahını çıkardı. 'Doldur buraya' dedi ve biraz kelime oyunu yaptı. Kendimi riske atmak istemedim.

Sahte olduğunu bildiğim için demo altın bırakıyoruz. Beni ‘öldürürüm seni, beynini dağıtırım' diyerek tehdit etti'' dedi. Polis, kaçan soyguncunun kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.