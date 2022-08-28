S.K. isimli bir kadın, simitçide oturduğu sırada kimliği bilinmeyen bir şahıs cinsel organına gösterip taciz etti. Olay anları, güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Ferhuniye Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki simitçide kahvaltı yapan S.K. (22) adlı kadın, yandaki apartmana birinin 3-4 defa girip çıktığını gördü.

Bu sırada kimliği belirsiz kişi, pantolonunu indirerek cinsel organına dokunmaya başladı.

S.K. durumu fark edince, panikle kalkmak istedi. Olay çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şüphelinin apartmana girip pantolonunu açtığı, fark edilince bisikletine binip uzaklaştığı görüldü.

“Bana bakarak cinsel organına dokunduğunu fark ettim”

DHA’nın haberine göre; S.K. şikayetçi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Aynı kişiyi hastaneden çıkarken de görmüştüm. Beni takip ettiğini düşünüyorum. Pastaneye oturduğumda ise birkaç kez apartmana girip çıktığını gördüm. İlk başta kendisinin orada oturduğunu düşünerek önemsemedim. Birkaç dakika sonra ise bana bakarak cinsel organına dokunduğunu fark ettim.





“Elini kolunu sallayarak sokaklarda gezmesini istemiyorum”

Çok korktum. Bir şey diyemedim. Oturduğum masadan kalktım. Pastane çalışanı benim paniklediğimi görünce ne olduğunu sordu. Paniklediğimi için bir şey olmadığını söyledim fakat çalışan kişi bir şey olduğunu fark ederek apartman girişine yöneldi. O sırada ise bu kişinin bisikletine binerek uzaklaştığını gördüm. Bu kişinin bulunup ceza alması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şikayetçiyim. Bu insanların rahat bir şekilde elini kolunu sallayarak sokaklarda gezmesini istemiyorum.”

Konya’da, simitçide oturan kadına cinsel organını gösterdi VİDEO

