Konya’da sis yüzünden zincirleme kaza oldu: 20 yaralı

Konya’da sis yüzünden zincirleme kaza oldu: 20 yaralı

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, öğrenci servisi, tır ve hafriyat kamyonu birbirine girdi. Zincirleme kazada, 19'u öğrenci, 20 kişi yaralandı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Konya-Adana kara yolu Kuzu kavşağında Ali İhsan Özdemir yönetimindeki 42 GAD 17 plakalı öğrenci servis minibüsü, Ahmet Elitaş yönetimindeki 20 ALH 23 plakalı tıra çarptı. Vahdettin Bekdik yönetimindeki 42 GR 214 plakalı hafriyat kamyonu da kazaya karıştı.

Saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

20 yaralı var

Kazada minibüs sürücüsü Ali İhsar Özdemir (42) ve öğrenciler Emirhan Şanal (17), Necati Doğaner (14), Duhan Karabüber (16), Ahmet Tosun (17), İhsan Şanal (15), Ali Murat Kalkan (17), Selahatin Sarıkaya (16), Bayram Bektaş (16), İsmail Ay (15), Arda Genç (15), Umut Yaşar Arzuoğlu (16), Mustafa Yaman (16), Enes Çengel (17), Hiranur Dumlu (16), Umuter Yıldız (16), Şevket Akkuş (16), İsmet Serin (16), Mehmet Kazım Elibol (16) ve Mustafa Kundeş (17) yaralandı.

Durumları iyi

DHA’nın haberine göre yaralı 20 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.