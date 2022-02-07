Konya'da sobadan zehirlenen anne, hayatını kaybetti

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 57 yaşındaki Ayşe Teke hayatını kaybederken, 54 yaşındaki eşi Şenol Teke ile 28 yaşındaki oğlu Mevlüt Teke tedaviye alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Yenice Mahallesi, 154548 Sokak'ta saat 04.30 sıralarında uyanan Emre Teke, 57 yaşındaki annesi Ayşe, 54 yaşındaki babası Şenol ve 28 yaşındaki ağabeyi Mevlüt Teke'nin odalarında hareketsiz yattığını fark etti.

Emre Teke, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla Teke çiftiyle oğulları Mevlüt Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

ANNE KURTARILAMADI

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen 3 kişiden Ayşe Teke, kurtarılamadı. Şenol Teke ile ve Mevlüt Teke ise ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.



















