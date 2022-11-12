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- Konya'da sokağa terk edilen bebek hastaneye kaldırıldı
Konya'da sokağa terk edilen bebek hastaneye kaldırıldı
Karatay'da sokak ortasına terk edilen 2-3 günlük kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.
- 12.11.2022 - 14:48
Konya'nın Karatay ilçesinde yolda yürüyen vatandaşlar, yol kenarında tek başına bir bebeği tespit etti.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Polis ekiplerinin sokak üzerindeki inceleme çalışmasında bebeğin kız çocuğu olduğu tespit edildi.
Bebek hastaneye kaldırıldı
Bebek, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldü.
Tedavi altına alınan bebeğin 2 - 3 günlük olduğu belirlendi.
İncelemeler devam ediyor
İHA'nın haberine göre, polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.