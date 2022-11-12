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    Konya'da sokağa terk edilen bebek hastaneye kaldırıldı

    Karatay'da sokak ortasına terk edilen 2-3 günlük kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.
    • 12.11.2022 - 14:48
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    Konya'da sokağa terk edilen bebek hastaneye kaldırıldı

    Konya'nın Karatay ilçesinde yolda yürüyen vatandaşlar, yol kenarında tek başına bir bebeği tespit etti.

    Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

    Polis ekiplerinin sokak üzerindeki inceleme çalışmasında bebeğin kız çocuğu olduğu tespit edildi.

    Bebek hastaneye kaldırıldı

    Bebek, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldü.

    Tedavi altına alınan bebeğin 2 - 3 günlük olduğu belirlendi.

    İncelemeler devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.

    Konya da sokağa terk edilen bebek hastaneye kaldırıldı #1

    Konya da sokağa terk edilen bebek hastaneye kaldırıldı #2

    Konya da sokağa terk edilen bebek hastaneye kaldırıldı #3


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