Konya'da sokak köpeğine çarpan araç takla attı Kulu'da sokak köpeğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araç, yol kenarında bulunan bahçe duvarına çarptı.

İHA

Konya Kulu-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen olayda, Ankara istikametinden Kulu yönüne giden İsmet Ş. idaresindeki hafif ticari araç, bir anda önüne çıkan sokak köpeğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla atan araç, yol kenarında bulunan bahçe duvarına çarparak durabildi.

Sürücü yaralandı

Duvarı yıkan araç hurdaya dönerken, sürücü İsmet Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köpek telef oldu

Aracın çarpması sonucu telef olan köpek ise görevliler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.