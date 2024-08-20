Konya'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı Konya'da sokak ortasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

İHA

Konya'da gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Dedekorkut Mahallesi Ezine Sokak üzerinde iki grup arasında tartışma başladı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI 2 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, olayda yaralanan M.A. ve A.T. hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)