Konya'da sokak ortasında cinayet! Kurşun yağdı Oto tamircisi Mehmet Yıldız’ın sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

Konya'nın Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmet Bey Sokak üzerinde korkunç bir cinayet meydana geldi...

Ramazan D. isimli şahış, 13 yıl önce kardeşini bıçakla yaralayarak felç kalmasına sebep olan ve olaydan sonra aralarında husumet olan Mehmet Yıldız’ın iş yerine geldi.

Burada ikili arasında çıkan tartışma sonrası Ramazan D. yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız’a kurşun yağdırdı.

Göğsünden ve bacağından ağır yaralanan Mehmet Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, saldırgan ise kaçtı.

Kısa sürede enselendi

Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan D. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet anı kameraya yansıdı

Polis ekiplerinin sokak üzerinde yaptığı inceleme sonrası cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay anının saniye saniye yansıdığı kamera görüntülerinde, Mehmet Yıldız’ın iş yerinden çıktıktan sonra Ramazan D.’nin olay yerine geldiği yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız’a ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)