Konya'da sopa, kürek ve av tüfekli meydan savaşını andıran kavga kamerada

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 21 yaşındaki Ferhat Karaman ve ağabeyi 24 yaşındaki Sami Karaman, arkadaşları ile bir parkta otururken yaşları küçük bir grubun tartışıp, kavga ettiğini fark etti.

Bunun üzerine kardeşler ve arkadaşları, kavga eden çocukları ayırmak istedi.

YAŞADIĞI KAVGAYI BABASINA ANLATTI

Bu sırada kavga eden grup ile kardeşler arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken daha sonra çocuklardan M.Ö.Y., durumu babasına anlattı.

ÇIKAN TARTIŞMA KISA SÜREDE ALEVLENDİ

Çocuğunun anlattıklarının ardından babası, yanına çocukları ve başka kişileri alıp, Ferhat ve Sami Karaman kardeşlerin sanayide bulunan iş yerine geldi.

İş yerine gelen grup ile kardeşler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

BIÇAK, SOPA VE KÜREKLER HAVADA UÇUŞTU

İş yerine gelen grup, Ferhat Karaman ve Sami Karaman'a bıçak, sopa ve kürekle saldırdı.

İki kardeş, burada bacaklarından bıçaklanarak yaralanmasının ardından darbedildi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavga sırasında Ç.B. isimli bir kişi ise pompalı tüfekle havaya ateş açarak 2 kardeşi tehdit etti.

O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

8 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası 2 kardeş, karakola giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası 5'i yaşı küçük 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği öğrenildi.