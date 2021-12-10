Konya’da, sosyal medya dolandırıcılarına operasyon

Sosyal medya hesaplarını ele geçirerek 5 milyon liralık vurgun yaptığı belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda, 2'si kadın 18 kişi gözaltına alındı.

Konya’nın Kulu ilçesinde, sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin listelerindeki şahıslara ulaşıp yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın desteğiyle çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü üyelerinin, kişilerin listelerindeki arkadaşlarına ulaşıp yüksek kazanç vaadiyle para istediğini belirledi.

ŞANTAJ YAPTIKLARI BELİRLENDİ

Şüphelilerin, bu yöntemle hem para istedikleri kişilerin kimlik ve hesap bilgilerine ulaştıkları hem de şantaj yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin bu yolla yaklaşık 5 milyon lira vurgun yaptıkları saptandı. Soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Konya merkezli 9 ilde, 7 Aralık'ta düzenlenen operasyonda M.K., V.B., A.Ö., İ.A., U.K., Ö.D., S.S., İ.N., D.N., Ö.O., H.B., S.T., B.K.K., G.K., D.Y., M.B. ve adı açıklanmayan 2 kişi, 'örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj' suçlarından gözaltına alındı, 4 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

18 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 2'si kadın, 18 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün, jandarmanın geniş güvenlik önemi altında adliyeye sevk edildi.