Konya'da sosyal medyadan telefon satmak isterken gasbedildi Sosyal medya üzerinden telefonunu satışa çıkaran genç, kendini alıcı olarak gösteren şahısla görüştüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayarak gasbedildi. Olay yerinden kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İHA

Konya'nın Karatay ilçesinde hayrete düşüren bir olay yaşandı.

H.Ç., 30 bin TL değerindeki cep telefonunu satmak istedi.

Bu kapsamda cep telefonunu sosyal medya üzerinden ilana koyarak satmak istedi.

Bir süre sonra H.Ç. ile müşteri olarak irtibata geçen bir şahıs, cep telefonunu satın almak istediğini ve buluşarak teslim alabileceğini söyledi.

Satın almak için gelip telefonu çaldı

Bunun üzerine saat 16.30 civarında adrese giden H.Ç., telefonu almak isteyen şahısla buluştu.

Bir süre telefonu inceleyen şahıs, bıçak çekerek H.Ç.’nin bacağına dayadı ve ardından telefonu alarak olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı.

Olayla ilgili çalışma yapıldı

H.Ç.’nin olayı polis ekiplerine bildirmesiyle Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kimliği tespit edildi

Olay yeri ve çevresindeki onlarla güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri olayın şüphelisinin yağma, gasp, kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı olan S.Y. (19) olduğunu, telefonu gasbettikten sonra ileride araba ile bekleyen arkadaşlarıyla kaçtığını tespit etti.

Suç aletiyle yakalandı

Şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri, saatler içinde şüphelilerden telefonu gasbeden S.Y.'yi suç aleti bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli tutuklandı

Şüpheli S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri tarafından el konulan cep telefonu sahibine teslim edildi.

Emniyet e-ticaret konusunda uyarılarını yeniledi.

"Alışverişlerde temkinli davranması gerekiyor"

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şöyle konuştu: