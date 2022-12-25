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- Konya'da Suriyeli babanın öldürdüğü 2 kız kardeş toprağa verildi
Konya'da Suriyeli babanın öldürdüğü 2 kız kardeş toprağa verildi
- 25.12.2022 - 15:24
Konya'nın Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'ta 7 çocuk babası Suriye uyruklu Yusuf Elhamed, kızları Kevser El Salih ve Merve Elhamed ile tartıştı.
Yusuf Elhamed, çıkan kavgada 2 kızını öldürüp, polise teslim oldu. Belirtilen adrese giden polis, 2 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.
İki kardeş toprağa verildi
Otopsinin ardından 2 kardeşin cenazesi, Şeyh Ulema Yusuf Ağa Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Kızlarını namus meselesi nedeniyle öldürdüğünü öne süren Yusuf Elhamed ise ifadesinde; tartışma sırada kendisini kaybettiğini, 2 kızını öldürdüğünü fark edince polise giderek teslim olduğunu söyledi.
Baba adliyeye sevk edildi
Yusuf Elhamed, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan evli ve 2 çocuk annesi Kevser El Salih'in eşi Muhammed El Salih'in 'cinsel taciz' suçundan cezaevinde olduğu belirtildi.