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    Konya'da Suriyeli babanın öldürdüğü 2 kız kardeş toprağa verildi

    Meram ilçesinde tartıştığı 2 kızını bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu Yusuf Elhamed, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kevser El Salih ile Merve Elhamed'in cenazeleri ise toprağa verildi.
    • 25.12.2022 - 15:24
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    Konya'da Suriyeli babanın öldürdüğü 2 kız kardeş toprağa verildi

    Konya'nın Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'ta 7 çocuk babası Suriye uyruklu Yusuf Elhamed, kızları Kevser El Salih ve Merve Elhamed ile tartıştı.

    Yusuf Elhamed, çıkan kavgada 2 kızını öldürüp, polise teslim oldu. Belirtilen adrese giden polis, 2 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.

    İki kardeş toprağa verildi

    Otopsinin ardından 2 kardeşin cenazesi, Şeyh Ulema Yusuf Ağa Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

    Kızlarını namus meselesi nedeniyle öldürdüğünü öne süren Yusuf Elhamed ise ifadesinde; tartışma sırada kendisini kaybettiğini, 2 kızını öldürdüğünü fark edince polise giderek teslim olduğunu söyledi.

    Baba adliyeye sevk edildi

    Yusuf Elhamed, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Öte yandan evli ve 2 çocuk annesi Kevser El Salih'in eşi Muhammed El Salih'in 'cinsel taciz' suçundan cezaevinde olduğu belirtildi.

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