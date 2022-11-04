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    Konya'da sürpriz yumurtadan 59 gram uyuşturucu çıktı

    Karatay ilçesindeki kargo şirketine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sürpriz yumurtanın içinden 59 gram metamfetamin bulundu.
    • 04.11.2022 - 12:15
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    Konya'da sürpriz yumurtadan 59 gram uyuşturucu çıktı

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisini aldı.

    Çalışma başlatan polis, yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından Karatay ilçesindeki bir kargo şirketine operasyon düzenledi.

    Sürpriz yumurtadan 59 gram uyuşturucu çıktı

    Yapılan aramada oyuncak bulunan paketteki sürpriz yumurtanın içinde 59 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Polis daha sonra paketin gönderildiği kargo sahibi Mustafa K.'yi gözaltına aldı.

    Şüpheli tutuklandı

    Mustafa K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Konya da sürpriz yumurtadan 59 gram uyuşturucu çıktı #1

    Konya da sürpriz yumurtadan 59 gram uyuşturucu çıktı #2

    Konya da sürpriz yumurtadan 59 gram uyuşturucu çıktı #3


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