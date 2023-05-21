Konya'da süt banyosuyla gündeme gelen işçiden 70 kişiye hakaret davası Süt toplama merkezinde bulunan kazanda süt banyosu yaptığı suçlamasıyla 6 gün cezaevinde kalan iki kişi, 1,5 yıl önce beraat etti. Onlardan biri, bu süreçte sosyal medya aracılığıyla kendisine hakaret ettiğini tespit ettiği 70 kişiye dava açtı.

DHA

6 Kasım 2020'de sosyal medyaya bir görüntü düştü.

Konya’da bulunan süt toplama merkezindeki çekildiği belirlenen görüntülerde işçilerden Emre Sayar'ın temizlik kazanında süt banyosu yaptığı anlar yer aldı.

Ortalığı ayağa kaldıran görüntüler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, hemen soruşturma açtı.

Firmanın işletme onay belgesi iptal edildi, mühürlendi

Firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi.

Denetimlerin ardından iş yerindeki ürünler imha edildi.

Ayrıca firmanın işletme onay belgesi iptal edildi, faaliyetlerden menedildi ve mühürlenip kapatıldı.

5996 Sayılı Kanun gereği de hijyen gerekliliklerini aykırılıktan para cezası uygulandı.

İkisi de tutuklandı

Olayla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.

Soruşturmayla ilgili gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım 2020'de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Sayar ve Uğur, 12 Kasım'da avukatları aracılığıyla üst mahkemeye itiraz etti.

Daha sonra Sayar ve Uğur tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Tutuksuz yargılanan 2 firma çalışanı hakkında iddianame hazırlandı.

'Süt değil, süt artığı'

İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun 185'inci maddesindeki 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir' kapsamında yargılanmaları talep edildi.

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 2 kişi hakkında 21 Ekim 2021'de görülen duruşmada savcı mütalaasında; sanıkların dezenfektan teknesine sıcak su ve biraz da süt artığı koyarak, iç çamaşırlarıyla banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyadan yayınladığını belirtti.

'Sağlığı etkilemedi'

Tekne içerisindeki maddenin süt olmadığı, videonun ardından teknede bulunan çoğunluğu sıcak su olmak üzere süt artığının imha edildiğinin tespit edildiğinin anlatıldığı mütalaada, 'zehirli madde katma' suçu iddiasıyla açılan davada teknenin süt üretimine uygun olmadığı belirtildi.

Mütalaada kişi veya kişilerin sağlığını etkileyecek bir durum olmadığı ifade edilerek, 2 sanığın beraati talep edildi.

70 kişiye dava açtı

Mahkeme heyeti da, yapılan duruşmada sanıklar Emre Sayar ve Uğur Turgut'un beraatine karar verdi.

Emre Sayar, avukatı Mehmet Tunç aracılığıyla görüntüler yayınlandıktan sonra kendisine sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapan 70 kişiye dava açtı.

Yanlış anlaşılmaya maruz kaldığını söyleyen Emre Sayar, şunları söyledi:

"Kimseye hakkımı helal etmiyorum"

Haklılığım mahkemece ispatlandı. Bana sosyal medya üzerinden de haksız yere hakaretler ettiler. Aile değerlerime zarar vermeye çalıştılar. Bunun için avukatımla birlikte bana hakaret edenlere dava açmaya karar verdik. Şu ana kadar 70 kişiye hakaret davası açtık. Kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Umarım adalet yerini bulur ve olayların iç yüzünü araştırmadan sadece kulaktan duyma sözlerle herhangi bir konuda milletimiz yorum yapmayı bırakır.

Sayar, açtığı davalarla ilgili hukuku sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.