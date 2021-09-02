Takibe aldıkları otomobilin park edilmesini fırsat bilen 2 şahıs, camı kırarak içinde 200 bin lira bulunan çantayı çaldı. Yaşanan hırsızlık anları, kameraya yansıdı.

Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi2nde, 1 Eylül Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında, kimliği tespit edilemeyen 2 kişi kullandıkları sahte plakalı otomobille, R.Y.'nin aracını takip etti.

R.Y.’nin otomobilini park ettikten sonra yanındaki arkadaşıyla bölgeden ayrılması üzerine şahıslar harekete geçti.

CAMI SERT BİR CİSİMLE KIRDILAR

Takip ettikleri aracın camını sert bir cisimle kıran şahıslar, içinde 200 bin lira olan çantayı da alıp olay yerinden uzaklaştı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaşanan hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Konya’da, takip ettikleri otomobilden 200 bin lira çaldılar ViDEO