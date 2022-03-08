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    Konya'da takla atmış halde bulunan araç, çalıntı çıktı

    Takla atmış halde bulunan otomobilin Antalya'da çalındığı ortaya çıktı. Kaza sonrası kaçan sürücü Mücahit S., Meram ilçesinde yakalandı.
    • DHA
    • 08.03.2022 - 16:07
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    Konya'da takla atmış halde bulunan araç, çalıntı çıktı

    Konya Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri, saat 00.30 sıralarında Seydişehir-Antalya kara yolunun 13'üncü kilometresinde bir otomobilin kaza yaptığı ihbarı aldı.

    Bölgeye giden ekipler 34 GR 3782 plakalı otomobili takla atmış halde buldu. Araçta ve çevresinde kimsenin olmadığı tespit edildi.

    SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

    Yapılan araştırmada, otomobilin Antalya'da oturan Ali Ustaoğlu'na (46) ait olduğu ve çalındığı saptandı. Aracı çalan kişinin ise Mücahit S. olduğu belirlendi.

    YOL KONTROL UYGULAMASINDA YAKALANDI

    Mücahit S.’nin Konya yönüne gitmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, güzergah üzerindeki jandarma ve polise ekiplerine haber verildi. Mücahit S., Meram ilçesinde yol kontrol uygulaması sırasında yakalandı.

    Gözaltına alınan Mücahit S., sorgulanmak üzere Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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