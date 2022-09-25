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    Konya'da taksi şoförüyle tartışan adam önce bıçakladı sonra gasbetti

    Boşanma aşamasındaki eşini mesajla taciz eden şahıs, Hatay'dan Konya'ya gitmek istediği ticari taksi şoförüyle tartışmaya başladı. Taksi şoförünü önce bıçakladı sonra aracını gasbetti.
    • 25.09.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 15:55
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    Konya'da taksi şoförüyle tartışan adam önce bıçakladı sonra gasbetti

    Hatay'da boşanmak üzere olduğu eşine tehdit mesajları savuran 23 yaşındaki Sait A., onya’nın Karapınar ilçesine ticari taksiyle yolculuk yapmak istedi.

    Taksi şoförü E.Y. ile Sait A. arasında taksi ücreti nedeniyle tartıştı.

    Çıkan tartışma bir anda büyüdü. Sait A., yanında bulunan bıçakla sürücü E.Y.’yi bıçakladıktan sonra ticari taksiyi gasbederek olay yerinden uzaklaştı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Kadın korumaya alındı

    Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın Karapınar’da yaşayan eşinden boşanmak üzere olduğunu ve eşine zarar verebileceğini değerlendirerek, şüphelinin boşanma aşamasındaki eşi F.A.’yı tedbir amaçlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde koruma altına aldı.

    Saldırgan yakalandı

    Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Sait A., gasbettiği ticari taksiyle birlikte kısa süre sonra boşanma aşamasındaki eşinin evinin yakınında yakalanarak emniyete götürüldü.

    Konya da taksi şoförüyle tartışan adam önce bıçakladı sonra gasbetti #1

    Gasbediği telefonları sattığı şahıs yakalandı

    İHA'nın haberine göre, ekipler, yaptığı incelemede şüphelinin taksiciden gasbettiği 2 adet cep telefonunu da sattığı bilgisine ulaşırken, cep telefonlarını satın alan şahsa hırsızlık malı satın almaktan işlem yapıldı.

    Konya da taksi şoförüyle tartışan adam önce bıçakladı sonra gasbetti #2


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