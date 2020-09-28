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    Konya'da tarlasını süren kuzenini ve arkadaşını vurdu

    Polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınan zanlı ilk ifadesinde, korkutmak amaçlı yere doğru ateş ettiğini söyledi.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 14:30
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    Konya'da tarlasını süren kuzenini ve arkadaşını vurdu

    Konya’nın Selçuklu ilçesi Horuzluhan Mahallesi İstikamet Caddesi'nde Talha B. (40), iddiaya göre Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi’nde bulunan tarlasının bitişiğindeki amcasının oğlu Mustafa B.'ye (29) ait tarlayı sürdü.

    Mustafa B. de, Talha B.'nin misafir olarak bulunduğu iş yerine giderek tarlasını sürdüğü gerekçesiyle tartışmaya başladı.

    BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., Talha B.'yi belinden, yanındaki arkadaşı Orhan E.'yi (52)ise sağ bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Talha B.'nin hayati tehlikesinin olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.

    Konya da tarlasını süren kuzenini ve arkadaşını vurdu #1

    “KORKUTMAK AMACIYLA SIKTIM” DEDİ

    Tabancayı bırakarak olay yerinden kaçan Mustafa B. ise Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüpheli Mustafa B.'nin ilk ifadesinde, korkutmak amaçlı yere doğru ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

    Konya da tarlasını süren kuzenini ve arkadaşını vurdu #2

    Soruşturma sürüyor.

    Konya da tarlasını süren kuzenini ve arkadaşını vurdu #3

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