Konya'da tartıştığı eşini, zihinsel engelli çocuğunun yanında öldürdü Selçuklu'da boşanma aşamasındaki eşiyle kıskançlık kavgasına giren koca, eşini arka koltukta oturan 11 yaşındaki zihinsel engelli çocuklarının gözü önünde 20 kez bıçakladı.

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İHA

Konya'da yaşanan eski eş cinayetinin detayları kan dondurdu...

Selçuklu ilçesinde yaşanan Bekir Durmaz, ayrılık aşamasındaki eşi Elif Durmaz'ı arayarak çocuklarının ihtiyacı için alışverişe gitmek istedi.

ALIŞVERİŞ BAHANESİYLE KANDIRDI

Hüsamettin Çelebi Mahallesi'ndeki evde kız kardeşiyle yaşayan Elif Durmaz'ın eşinin teklifini kabul etmesinin ardından Bekir Durmaz, eşini ve 11 yaşındaki zihinsel engelli oğlunu otomobili ile aldı.

Daha sonra ikili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLETTİ

Tartışma sırasında Bekir Durmaz, yanında bulunan bıçakla Elif Durmaz'a saldırdı.

Bekir Durmaz, arka koltukta oturan 11 yaşındaki zihinsel engelli oğlunun çığlıklarına rağmen eşini 20'den fazla yerinden bıçaklayarak katletti.

POLİSE TESLİM OLDU

Sürücü, daha sonra aracında bıçaklanmış haldeki eşiyle Özalkent Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Polislere eşini bıçakladığını söyleyen Bekir Durmaz gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde, Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Durmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

"KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜM"

Zanlı Bekir Durmaz'ın emniyetteki ilk ifadesinde, "Eşimle ayrılık aşamasında olduğumuz için bir süredir ayrı yaşıyorduk. Çocukların ihtiyacı için alışverişe çıktık. Bu sırada kıskançlık nedeniyle kavga çıktı. Yanımda bulunan bıçakla olay gerçekleşti. Daha sonra en yakın karakola gittim." dediği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)