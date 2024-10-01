Konya'da tartıştığı kişiyi yumrukla öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı Karatay'da tartıştığı sürücünün babasını yumruklayıp ölümüne sebep olan kick boksçu Mehmet Ali Demirbağ ifadesinde, 'Olay yerinden kaçmak için her iki şahsı da itekledim. Başkaca herhangi bir eylemim olmadı' dedi.

DHA

Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki kick boksçu Mehmet Ali Demirbağ ile Fatih Işıkçeviren isimli sürücü arasında trafikte tartışma çıktı

Matbaacılar Kavşağı'nda tartışan iki sürücü arasında tansiyon adeta tavan yaptı.

SÜRÜCÜ VE BABASINI YUMRUKLADI

Trafik yoğunluğundan faydalanan kick boksçu Demirbağ, aracından inerek açık olan camdan diğer sürücü Fatih Işıkçeviren'e yumruk atmaya başladı.

Baba Mustafa Işıkçeviren de kavgayı ayırmak için araçtan indi.

Bu sırada Mustafa Işıkçeviren de yumrukların hedefi oldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRI SONRASI BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Işıkçeviren'in kafa travması ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Kaçan ve olaydan 2 saat sonra darp raporu alan Mehmet Ali Demirbağ, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Demirbağ, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

22 GÜN SONRA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Mustafa Işıkçeviren, tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti.

Işıkçeviren'in ölümünün ardından Mehmet Ali Demirbağ, yeniden gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

2021 yılında Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Gençler Full Contact kategorisinde 57 kiloda 3'üncü olduğu öğrenilen Demirbağ, bu kez 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

"KAÇMAK İÇİN İKİ ŞAHSI DA İTEKLEDİM"

Tutuklanan Demirbağ, adliyede verdiği ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İşe gitmek için çıkmıştım. Sol şeritten önüme araba atladı. Ben de sola kaçıp, kornaya bastım, camı indirip 'Ağabey beni görmedin mi?' dedim. Kendisi bana küfretti. 'Kusura bakma ağabey, ama neden küfrediyorsun' dedim. Sonrasında araçlarını arabamın önüne kırdılar.

Araçtan inerek bu iki şahıs, beni darbetmeye başladılar. Olay yerinden kaçmak için her iki şahsı da itekledim. Başkaca herhangi bir eylemim olmadı." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)