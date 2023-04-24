Konya'da tatilden dönen arkadaşlar birbirlerine saldırdı

DHA
Konya'da saat 19.30 sıralarında can pazarı yaşandı...
Seydişehir Antalya karayolu hediyelik eşya satışı yapan bir iş yerinin önünde otomobilden inen Muhammed Hasan Topçu ile aynı araçta bulunan arkadaşları bir anda tartışmaya başladı.
Nabızların yükseldiği tartışmada Yusuf Can Kalaycı ile Mustafa Teke arasında henüz bilinmeyen sebeple kavgaya dönüştü.
Arkadaşını bıçakladı
Topçu, kendisine sopayla saldıran arkadaşları Kalaycı ile Teke'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralı 3 arkadaş, sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tatilden dönerken oldu
3 arkadaşın bayram tatili için gittikleri Antalya'dan Konya'ya döndükleri öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.