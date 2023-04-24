Konya'da tatilden dönen arkadaşlar birbirlerine saldırdı Tatilden dönen 3 arkadaşın arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DHA

Konya'da saat 19.30 sıralarında can pazarı yaşandı...

Seydişehir Antalya karayolu hediyelik eşya satışı yapan bir iş yerinin önünde otomobilden inen Muhammed Hasan Topçu ile aynı araçta bulunan arkadaşları bir anda tartışmaya başladı.

Nabızların yükseldiği tartışmada Yusuf Can Kalaycı ile Mustafa Teke arasında henüz bilinmeyen sebeple kavgaya dönüştü.

Arkadaşını bıçakladı

Topçu, kendisine sopayla saldıran arkadaşları Kalaycı ile Teke'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralı 3 arkadaş, sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tatilden dönerken oldu

3 arkadaşın bayram tatili için gittikleri Antalya'dan Konya'ya döndükleri öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.