Konya'da tefeci operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı Faizle senet karşılığında para vererek tefecilik yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda senet ve alacak verecek defterleri ele geçirildi.

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İHA

Yurt genelinde ülke huzurunu bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda yapılan çalışmalar her geçen gün artıyor.

Konya'da tehdit, hakaret, kasten yaralama eylemleri nedeniyle çevrelerine saldıkları korkudan faydalanarak tefecilik yapan çete tespit edildi.

Çeteyi çökertmeye yönelik, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, kent merkezinde belirlenen 7 ikamet ve 2 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı.

8 kişi gözaltına alındı

Yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 7 ev, 2 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda, 46 adet senet, üzerinde alacak-verecek isimleri yazılı not defterleri, 7 adet tabanca, 2 adet pompalı tabir edilen tüfek,165 adet fişek, 43 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda tefecilik suçundan gözaltına alınan 8 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)