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    Konya'da tekniker asansör boşluğuna düşüp öldü

    Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nin eczane depo inşaat alanında asansör boşluğuna düşen radyoloji teknikeri, hayatını kaybetti.
    • 02.06.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 09:39
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    Konya'da tekniker asansör boşluğuna düşüp öldü

    Konya’nın Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde radyoloji bölümü sorumlusu tekniker Orhan Sevindi, dün saat 10.30 sıralarında bir mesai arkadaşıyla birlikte hastanenin eczane depo inşaatını gezdiği sırada asansör olarak planlanan boşluktan düştü.

    Arkadaşının ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Sevindi yaşamını yitirdi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    "İnşaatın durumunu merak etti"

    Meram Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından yapılan açıklamada da, “Hastanemizin emektar ve sevilen çalışanlarından biri olan değerli personelimiz Orhan Sevindi, sorumluluk alanı dışındaki eczane depo inşaat alanına, yanında bulunan bir başka personelle birlikte inşaatın durumunu merak ettiği için gitmiş, asansör olarak planlanmış boşluktan bir kat aşağıya düşmüş, olay anında müdahale edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.” denildi.

    Konya da tekniker asansör boşluğuna düşüp öldü #1


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