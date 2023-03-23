Konya'da terlikten kokain çıktı Konya polisi, baskın sırasında gelen kargo paketinin içerisinde bulunan terliğe gizlenmiş 30 gram kokaini ele geçirdi.

İHA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Bu çerçevede narkotik ekiplerinin sokak satıcıları ve zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü saha çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde narkotik ekipleri, merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesinde bir adrese kargo ile uyuşturucu geleceği bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri bilgi üzerine hızla ikametin bulunduğu adrese yöneldi. Polis adrese ulaşır ulaşmaz S.Ü. isimli bir kadının kuryeden kargoyu teslim aldığını tespit etti.

Terlik dikkat çekti

Kargo paketini inceleyen polis ekiplerinin dikkatini paketin içerisindeki bulunan terlikler çekti. Terliği açan polis, araya sıkıştırılmış ve yapıştırılarak gizlenmiş vaziyette 30 gram kokain ele geçirdi.

Kargoyla gelen terlik içerisinde kokain çıkması üzerine aramayı genişleten polis ekipleri şüphelinin ikametinde de arama gerçekleştirdi.

İkamette yapılan aramada bir miktar daha kokain ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekipleri, S.Ü isimli şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlarından adli işlem başlattı.