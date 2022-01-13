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    Konya'da tinerle soba yakmaya çalışan genç kendini yaktı

    Kulu ilçesinde tavuk çiftliğinde çalışan genç adamın tiner ile yakmaya çalıştığı soba, alevlere teslim oldu. Genç adamın yüzüne ve eline gelen ateş 2. derece yanığa yol açtı.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 13:47
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    Konya'da tinerle soba yakmaya çalışan genç kendini yaktı

    Konya'nın Kulu ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çalışan 22 yaşındaki Şevket S., sobayı tutuşturmak isterken kendisini yaktı.

    TİNER ALEV ÇIKARDI

    Şevket S., tutuşturmak istediği sobaya tiner dökünce parlama meydana geldi. Yüzünden ve ellerinde yanıklar oluşan işçi, çiftlikteki arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    2. DERECE YANIK OLUŞTU

    İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, vücudunda oluşan 2. derece yanıklar nedeniyle Konya Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

    Konya da tinerle soba yakmaya çalışan genç kendini yaktı #1

    Konya da tinerle soba yakmaya çalışan genç kendini yaktı #2


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