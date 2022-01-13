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- Konya'da tinerle soba yakmaya çalışan genç kendini yaktı
Konya'da tinerle soba yakmaya çalışan genç kendini yaktı
Kulu ilçesinde tavuk çiftliğinde çalışan genç adamın tiner ile yakmaya çalıştığı soba, alevlere teslim oldu. Genç adamın yüzüne ve eline gelen ateş 2. derece yanığa yol açtı.
- İHA
- 13.01.2022 - 13:45
- Güncelleme : 13.01.2022 - 13:47
Konya'nın Kulu ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çalışan 22 yaşındaki Şevket S., sobayı tutuşturmak isterken kendisini yaktı.
TİNER ALEV ÇIKARDI
Şevket S., tutuşturmak istediği sobaya tiner dökünce parlama meydana geldi. Yüzünden ve ellerinde yanıklar oluşan işçi, çiftlikteki arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2. DERECE YANIK OLUŞTU
İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, vücudunda oluşan 2. derece yanıklar nedeniyle Konya Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.