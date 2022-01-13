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Konya'da tinerle soba yakmaya çalışan genç kendini yaktı

Konya'da tinerle soba yakmaya çalışan genç kendini yaktı

Kulu ilçesinde tavuk çiftliğinde çalışan genç adamın tiner ile yakmaya çalıştığı soba, alevlere teslim oldu. Genç adamın yüzüne ve eline gelen ateş 2. derece yanığa yol açtı.