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    Konya’da tır ile kamyonun çarpışma anları kamerada

    Kavşakta çarpışan kamyonet ve minibüsün savrularak ilerledi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 14:34
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    Konya’da tır ile kamyonun çarpışma anları kamerada

    Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Organize Sanayi Mahallesi 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan kavşakta, kaza meydana geldi.

    Kazada, 410’unca Sokak’tan gelen kamyonet ile 413’üncü Sokak’tan gelen minibüs çarpıştı.

    Kazanın şiddeti ile kamyonet ve minibüs savruldu. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

    . Kazadan araç şoförleri yaralı kurtuldu.

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Konya’da tır ile kamyonun çarpışma anları kamerada #1

    Konya’da tır ile kamyonun çarpışma anları kamerada #2

    Konya’da tır ile kamyonun çarpışma anları kamerada #3

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