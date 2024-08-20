Konya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü Akşehir ilçesinde otoyolda ilerlerken tırın çarpmasıyla metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü ve annesi yaşamını yitirdi.

İHA

Konya'da yaşanan feci kazada can pazarı yaşandı.

Akşehir şehir merkezi istikametine geçmek isteyen Cihat Yavuz idaresindeki otomobil, tren garı kavşağından geçerken, Afyonkarahisar istikametindeki H.A. idaresindeki tır ile çarpıştı.

AĞIR YARALANDILAR

Tır otomobili metrelerce sürüklerken, otomobil sürücüsü Cihat Yavuz ve araç içerisindeki Fatma Yavuz ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cihat Yavuz ve Fatma Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Tır sürücüsü H.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)