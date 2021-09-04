Konya'da tır minibüse çarptı: 6 yaralı

İki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesi 13. kilometresinde, Ali D. yönetimindeki 01 DAR 04 plakalı tır, yabancı uyruklu Mahmud El Yasin’in kullandığı 35 MA 8101 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar refüje çıkarak durabildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada tır sürücüsü Ali D. ve aynı araçta bulunan eşi Nuriye D. ile birlikte minibüs sürücüsü Mahmud El Yasin ve minibüste yolcu olarak bulunan Fatma S., Muhammed El A., Abdurrahman El O. yaralandı.Yaralılar çağrılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.