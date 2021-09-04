Euro
9.8943
0.44%
Dolar
8.3046
0.37%
Altın
488.06
1.35%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
414.384
-1.19%
EXEN Coin
24.53
2.59%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Konya'da tır minibüse çarptı: 6 yaralı

    İki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 16:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da tır minibüse çarptı: 6 yaralı

    Konya'nın Karapınar ilçesi 13. kilometresinde, Ali D. yönetimindeki 01 DAR 04 plakalı tır, yabancı uyruklu Mahmud El Yasin’in kullandığı 35 MA 8101 plakalı minibüse arkadan çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar refüje çıkarak durabildi.

    6 KİŞİ YARALANDI

    Kazada tır sürücüsü Ali D. ve aynı araçta bulunan eşi Nuriye D. ile birlikte minibüs sürücüsü Mahmud El Yasin ve minibüste yolcu olarak bulunan Fatma S., Muhammed El A., Abdurrahman El O. yaralandı.Yaralılar çağrılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da tır minibüse çarptı: 6 yaralı #1

    Konya da tır minibüse çarptı: 6 yaralı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir