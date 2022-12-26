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    Konya'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

    Konya'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü Sabit Sucu, yaşamını yitirdi.
    • 26.12.2022 - 18:29
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    Konya'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

    Konya'nın Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Lale Caddesi'nde, G.K. idaresindeki tır, kavşakta dönerken Sabit Sucu yönetimindeki motosiklete çarptı.

    DHA'nın haberine möre motosiklet sürücüsü Sucu, tırın altına kaldı.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    Talihsiz sürücü Sucu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Tır sürücüsü G.K., gözaltına alındı.

    Konya da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü #1

    Konya da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü #2

    Konya da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü #3

    Konya da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü #4

    Konya da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü #5


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