- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Konya'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Konya'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Konya'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü Sabit Sucu, yaşamını yitirdi.
- 26.12.2022 - 18:29
Konya'nın Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Lale Caddesi'nde, G.K. idaresindeki tır, kavşakta dönerken Sabit Sucu yönetimindeki motosiklete çarptı.
DHA'nın haberine möre motosiklet sürücüsü Sucu, tırın altına kaldı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Talihsiz sürücü Sucu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Tır sürücüsü G.K., gözaltına alındı.