Konya’da, toprakta dev yarıklar oluştu

Emirgazi ilçesi Işıklar Mahallesi yaylasında, 600-700 metre uzunluğunda yarıklar meydana geldi. Yarıkların, bölgedeki bazı binaların duvarlarına da zarar verdiği görüldü.

Konya’da yer altı sularının tükenmesinin ardından bölgede meydana gelen obruklardan sonra, bazı bölgelerde yarıklar oluştu.

Emirgazi ilçesi Işıklar Mahallesi yaylasında, yağmur sonrası yüzeyde 600-700 metre uzunluğunda, 1 metre eninde ve 10 metre derinlikte yarıklar meydana geldi. Yarıklar nedeniyle yayladaki 1 ev ile 2 ahırın duvarları çatladı.

AFAD ekipleri tarafından bölgede drone ile incelemeler başlatıldı.

Etkili olan yağışın ardından bazı yol ve tarım arazilerinin sular altında kaldığı görüldü.

“BAZI YERLERDEKİ BİNALARIN DUVARLARINDA ÇATLAKLAR VAR”

Işıklar Mahallesi'nin muhtarı Bayram Döleker, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dün saat 18.00 sıralarında yağmur yağdı. Yağmurun ardından bazı yerlerde çeşitli uzunluklarda, 2-3 hat şekilde derinlikler oluştu. Cami lojmanı ve ahır gibi bazı yerlerdeki binaların duvarlarında çatlaklar var. AFAD ve Büyükşehir Belediyesi inceleme yapıyor.”





“TOPRAK KURUDU ÇATLADI, ŞİMDİ YÜZEY FAYLANMALARINA DÖNÜŞÜYOR”

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, yarıklarda yaptığı incelemelerin ardından şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce yer altı suyunun çekilmesine bağlı olarak obrukların ve çatlakların bir başka süreci yüzey yarıklarına çevrilmiş durumda. Yer altı suyunun aşırı kullanımının olduğu bölgelerde zaman zaman farklı ebatlarda ortaya çıkan obruklar, yüzey faylanmalarına dönmüş durumda. Toprak kurudu, çatladı şimdi de yüzey faylanmalarına dönüşüyor. Bu yarıklar zaman içerisinde açılmaya devam edecek. Bölgedeki su rejimi böyle devam ettiği sürece bu yarıkları hızla devam edecek. Buralarda çökme periyodu izlenmesi lazım. Ölçülerek takip edilmesi gerekiyor.

“BÖLGESEL ÇÖKMELERE NEDEN OLUR”

Bu yarıkları, bir kez olmuş bitmiş olarak görmemek gerekir. Devamı gelecektir, takip edilmesi gerekir. Depremde kırılma olur, öyle kalır ama bunlar devamı gelen çökmeler. Bunlar, bölgesel çökmelere de neden olur. Başlangıcından itibaren ilerleyişi takip edilmeli. Kontrol altında tutulması gerekir."

Konya’da, toprakta dev yarıklar oluştu VİDEO

