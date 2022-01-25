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    Konya’da torbacı operasyonu: 12 gözaltı

    Ereğli ilçesinde narkotik polisi, özel harekat polisi eşliğinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 17:33
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    Konya’da torbacı operasyonu: 12 gözaltı

    Konya’da, Ereğli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

    Özel harekat polislerinin katıldığı baskınlarda, daha önceden belirlenen adreslerde 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Ekiplerin arama yaptığı adreslerde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 535 adet sentetik ilaç, 165.63 gram metamfetamin, 161.2 gram esrar, 2.2 gram eroin, 105 adet uyuşturucu hap, 0.96 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Konya’da torbacı operasyonu: 12 gözaltı VİDEO

    Konya’da torbacı operasyonu: 12 gözaltı #1

    Konya’da torbacı operasyonu: 12 gözaltı #2

    Konya’da torbacı operasyonu: 12 gözaltı #3

    Konya’da torbacı operasyonu: 12 gözaltı #4


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