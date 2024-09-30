Konya'da toz taşınımı zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı Kulu ilçesinde toz taşınımı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine girerken 6 kişi yaralandı.

AA

Konya'da toz taşınımı kazaları beraberinde getirdi.

Konya-Ankara kara yolunda öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı, zincirleme kazaya neden oldu.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Görüş mesafesinin düşmesi sonucu biri tır olmak üzere 8 araç, Konya-Ankara kara yolunun 130. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, araçlar kaldırıldıktan sonra tekrar sağlanmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)