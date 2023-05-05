Konya'da trafik kazasında pikap boş dereye düştü Otomobil ile çarpışan pikabın dereye düştüğü trafik kazasında 4 kişi yaralanırken pikabın düştüğü derede suyun olmaması facianın önüne geçerken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.35 sıralarında Barış T. idaresindeki 06 DF 354 plakalı pikap, Murat K. idaresindeki 42 AIV 175 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan pikap dereye düşerken, otomobil ise dere üzerindeki köprünün tahta korkuluklarına çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 kişi yaralandı

Pikabın düştüğü derede suyun olmaması faciayı önlerken, kazada otomobil sürücüsü Murak K. ile pikapta yolcu olarak bulunan Aynur T. Fatma T. ve Hacı T. yaralandı.

Dereye düşen araçtaki yaralılara sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla inerek müdahalede bulundu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sedyeye konulduktan sonra vatandaşların yardımıyla dereden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası dereye düştü

Kazaya şahit olan Ali Yalman, pikabın süratli olduğunu ve hızla otomobile çarptıktan sonra dereye düştüğünü gördüğünü söyledi.