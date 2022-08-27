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    Konya'da trafik ortasında kavga kamerada

    Trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle şoförler, sokak ortasında birbirlerine girdi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle, iki taraf güçlükle ayrıldı.
    • 27.08.2022 - 15:04
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    Konya'da trafik ortasında kavga kamerada

    Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki trafikte, iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir sürücü, diğer aracı takip etmeye başladı.

    Bir süre sonra araçlarını durdurarak araçtan inen sürücüler sokak ortasında birbirlerine girdi.

    Taraflar güçlükle sakinleştirildi

    Kavga eden iki sürücüyü çevredeki vatandaşlar ayırdı. Sokak ortasında küfürleşmeyle devam eden tartışmada taraflar, güçlükle sakinleştirildi.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; sürücüler araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Konya'da trafik ortasında kavga kamerada

    Konya da trafik ortasında kavga kamerada #1

    Konya da trafik ortasında kavga kamerada #2

    Konya da trafik ortasında kavga kamerada #3

    Konya da trafik ortasında kavga kamerada #4


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