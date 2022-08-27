Trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle şoförler, sokak ortasında birbirlerine girdi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle, iki taraf güçlükle ayrıldı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki trafikte, iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir sürücü, diğer aracı takip etmeye başladı.

Bir süre sonra araçlarını durdurarak araçtan inen sürücüler sokak ortasında birbirlerine girdi.

Taraflar güçlükle sakinleştirildi

Kavga eden iki sürücüyü çevredeki vatandaşlar ayırdı. Sokak ortasında küfürleşmeyle devam eden tartışmada taraflar, güçlükle sakinleştirildi.

O anlar kaydedildi

İHA'nın haberine göre; sürücüler araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Konya'da trafik ortasında kavga kamerada